Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал, беспокоит ли его предстоящая встреча с «Баварией»

16 Января 2023 • 02:35 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
1 2.35 X 3.75 2 2.80
14.02 23:00

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье ответил на вопрос о скором матче с «Баварией» в Лиге чемпионов на фоне текущих проблем своей команды.

Парижане не знали поражений до перерыва на чемпионат мира в Катаре, а после возобновления сезона успели проиграть дважды в четырёх матчах чемпионата – «Лансу» (1:3) и «Ренну» (0:1).

«После чемпионата мира у нас было не так много полноценных тренировок в полном составе. У нас ещё будет время, чтобы наладить игровые связи и поработать над всеми элементами игры. Матч с «Баварией» уже не за горами, но нельзя сказать, что он совсем близок. Сейчас мы сосредоточены на ближайших встречах и улучшении нашей игры», – заявил в интервью Prime Video Галтье.

Первый матч «ПСЖ» против «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Париже 14 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Монако Монако
Аяччо Аяччо
7
1
1.40 4.70 8.00
Видео
Окончен
Ренн Ренн
ПСЖ ПСЖ
1
0
5.40 4.60 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
02:35 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, беспокоит ли его предстоящая встреча с «Баварией»
02:06 · Франция. Лига 1
Экитике: «Неймар и Месси видят то, чего не видят другие»
01:53 · Франция. Лига 1
Галтье – о поражении «ПСЖ»: «Очень разочарован игрой в атаке»
00:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» проиграл второй матч за три тура, в Лиге 1 снова есть чемпионская интрига
00:23 · Франция. Лига 1
Мбаппе проводит 300-й матч в клубной карьере
15 Января
23:16 · Франция. Лига 1
Бен-Йеддер - автор самого быстрого хет-трика в Лиге 1 за последние девять лет
22:33 · Франция. Лига 1
Заир-Эмери станет самым молодым в истории «ПСЖ» игроком, вышедшим в старте в матче Лиги 1
22:20 · Франция. Лига 1
«Ренн» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил около 30 млн евро за одного из лучших бомбардиров Лиги 1
21:33 · Франция. Лига 1
Гамейро сыграл свою 500-й матч в топ-5 лигах Европы
20:58 · Франция. Лига 1
«Монако» забил 7 мячей в ворота «Аяччо»
19:12 · Франция. Лига 1
«Нант» и «Клермон» победили в своих матчах
18:35 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Аяччо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 7:1
18:27 · Франция. Лига 1
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Аяччо»
18:24 · Франция. Лига 1
​Матч Лиги 1 останавливали из-за фанатов
Все новости
Рекомендуем