Галтье рассказал, беспокоит ли его предстоящая встреча с «Баварией»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье ответил на вопрос о скором матче с «Баварией» в Лиге чемпионов на фоне текущих проблем своей команды.

Парижане не знали поражений до перерыва на чемпионат мира в Катаре, а после возобновления сезона успели проиграть дважды в четырёх матчах чемпионата – «Лансу» (1:3) и «Ренну» (0:1).

«После чемпионата мира у нас было не так много полноценных тренировок в полном составе. У нас ещё будет время, чтобы наладить игровые связи и поработать над всеми элементами игры. Матч с «Баварией» уже не за горами, но нельзя сказать, что он совсем близок. Сейчас мы сосредоточены на ближайших встречах и улучшении нашей игры», – заявил в интервью Prime Video Галтье.

Первый матч «ПСЖ» против «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Париже 14 февраля.