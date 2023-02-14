Месси в основе, Мбаппе в запасе: «ПСЖ» и «Бавария» огласили составы на очный матч

Французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария» огласили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первый поединок в паре пройдёт сегодня на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Рамос, Маркиньос, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Данилу, Верратти, Солер, Месси, Неймар;

«Бавария»: Зоммер, Канселу, Упамекано, де Лигт, Павар, Горецка, Киммих, Сане, Мусиала, Коман, Чупо-Мотинг;

Отметим, что в запасе у парижан остался форвард Килиан Мбаппе.

Стартовый свисток матча прозвучит в 23:00 по московскому времени, не пропустите самые интересные события встречи в трансляции от портала Liveresult.