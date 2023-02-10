«ПСЖ» рассказал о травме Месси – всё не так плохо

На страницах официального сайта «ПСЖ» был опубликован пресс-релиз о состоянии Лионеля Месси. Звёздный аргентинец, как известно, травмировался в кубковом матче против «Марселя», который проходил на днях. Месси получил травму подколенного сухожилия.

«ПСЖ» сообщает о том, что Лионель Месси будет находиться под контролем медиков в ближайшие 48 часов. Возвращение аргентинца к тренировкам запланировано на понедельник.

Таким образом, Лионель Месси сохраняет шансы сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Эта игра пройдёт во вторник, 14 февраля. А вот в матч чемпионата Франции против «Монако» Месси пропустит.

Главный тренер гранда Лиги 1 Кристоф Галтье на пресс-конференции подтвердил, что Лионель Месси может сыграть против «Баварии».