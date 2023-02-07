Стало известно, сыграет ли Неймар против «Баварии»

Бразильский звездный нападающий Неймар проводит тренировки с «ПСЖ» без каких-либо ограничений. В клубе уверены, что игрок примет участие в первом матче против мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов, рапортует RMC Sport.

Напомним, что у бразильца были проблемы с мышцами, из-за которых он пропустил два последних поединка парижского коллектива.

Первый матч «ПСЖ» против «Баварии» состоится во вторник, 14 февраля, в Париже. Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 18 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.