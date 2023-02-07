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Лига чемпионов

Стало известно, сыграет ли Неймар против «Баварии»

07 Февраля 2023 • 08:32 Комментировать
ПСЖ
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Бавария
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14.02 23:00

Бразильский звездный нападающий Неймар проводит тренировки с «ПСЖ» без каких-либо ограничений. В клубе уверены, что игрок примет участие в первом матче против мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов, рапортует RMC Sport.

Напомним, что у бразильца были проблемы с мышцами, из-за которых он пропустил два последних поединка парижского коллектива.

Первый матч «ПСЖ» против «Баварии» состоится во вторник, 14 февраля, в Париже. Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 18 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Неймар
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ПСЖ БАВАРИЯ
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