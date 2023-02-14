​Лига чемпионов возвращается

После паузы длиной в три месяца сегодня, 14 февраля, возобновляется розыгрыш Лиги чемпионов. Во вторник пройдут сразу два матча 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента. Пройдут они параллельно, поэтому любителям футбола придётся либо выбирать, либо смотреть один из матчей позже в записи.

Пожалуй, главным матчем вторника в Лиге чемпионов станет битва «ПСЖ» и «Баварии». Сможет ли звёздная атака парижан обеспечить приемлемый результат для команды? Не пропустите текстовую трансляцию матча.

Также в 23:00 стартует матч между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Здесь явного фаворита тоже нет, и этот факт лишь добавляет интриги. Трансляция этого матча в текстовом формате тоже пройдёт на LiveResult.