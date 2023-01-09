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Лига чемпионов

Горецка — об игре с «ПСЖ»: «Это будет супер матч»

09 Января 2023 • 19:16 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
14.02 23:00

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге чемпионов против «ПСЖ».

«Парижане - один из сильнейших соперников в Европе с выдающимися индивидуально сильными игроками. Это будет супер матч. Лига чемпионов предназначена для того, чтобы встречаться с такими командами», — цитирует слова Горецки официальный сайт мюнхенского клуба.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 14 февраля в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Леон Горецка
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ПСЖ БАВАРИЯ
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