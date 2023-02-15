«ПСЖ» во вторник проиграл «Баварии» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Перед ответной встречей мюнхенцы – очевидные фавориты пары. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации.

После жеребьёвки пара «ПСЖ» – «Бавария» представлялась одной из самых интересных. Недавно команды встречались в финале Лиги чемпионов и в этом сезоне также входили в число претендентов на победу. Однако после первой игры осталось впечатление, что фаворит в паре очевиден. «Бавария» внешне спокойно победила. Конечно, у «ПСЖ» были шансы, хозяева даже забили два гола, но оба из офсайда. И всё же по итогу встречи осталось впечатление, что «Бавария» победила по делу. Теперь мюнхенцы дома должны будут просто закончить начатое.

Если «ПСЖ» вылетит, то Лионель Месси снова останется без победы в Лиге чемпионов. Последнюю победу в этом турнире он одержал в сезоне -2014/15, то есть довольно давно. При этом парижане во многом ради успеха в главном еврокубке и подписали аргентинца полтора года назад. И вот «ПСЖ» второй сезон подряд близок к тому, чтобы вылететь из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала.

Можно ли считать Месси виновником таких результатов? И да, и нет. С одной стороны, конечно, глупо списывать на аргентинца неудачи. У «ПСЖ» были кадровые проблемы, где-то отчасти не повезло. Да и сам Месси не прямо уж провалился. Более того, по оценке он среди лучших игроков «ПСЖ» по итогам матча с «Баварией». Просто от Месси все привыкли ждать большего, нужно волшебство. Аргентинец много раз решал в одиночку судьбу не только матча, а всего противостояния. Однако в «ПСЖ» этого не происходит. Месси не тащит парижан к трофею.

Впереди ответный матч, где аргентинец может показать магию. Это тот момент, когда руководство ждёт от Месси результата, на который оно рассчитывало, заключая большой контракт. Как известно, летом завершается договор аргентинца с парижанами. По данным СМИ, «ПСЖ» хочет его продлить, а сам Месси сомневается. Тем не менее возникает вопрос, а точно ли парижанам нужен аргентинец. Не как символ, а как игрок для решения задач. Стоит повториться, дело не лично в Месси, но, возможно, «ПСЖ» нужна перестройка, и аргентинцу просто не будет места в команде, которая будет добиваться успехов на европейской арене.

«ПСЖ» надеялся и пока ещё надеется на магию Месси. Однако аргентинец хоть и гений, но не волшебник. Для достижения результата ему нужны партнёры. Вратарь, который не будет заигрываться в своей штрафной, защитники, которые не будут забывать нападающих соперников перед воротами, полузащитники, которые будут развивать атаки. Не вина Месси, что «ПСЖ» вынужден на матч плей-офф Лиги чемпионов выпускать 16-летнего парнишку и довольно средних исполнителей в лице Данилу и Солера. Однако в такой конфигурации парижане делают слишком большую ставку на аргентинца, возлагают слишком большие надежды на него.

Во всей этой ситуации даже тревожно за Месси. Аргентинец уже всё выиграл, и он уже говорил, что не планирует долго играть в футбол. Как бы эти два сезона не стали для него настолько сильным разочарованием, что летом он уйдёт. Месси всё ещё один из тех игроков, на которого хочется смотреть, которым хочется восхищаться. Да, волшебства в его игре всё меньше, но оно ещё есть. В этом сезоне Месси вряд ли выиграет Лигу чемпионов, но хочется увидеть ещё хотя бы одну его попытку завоевать главный еврокубок.

Роман Андреев