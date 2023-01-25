В РФС отреагировали на перенос матч Суперкубка УЕФА из Казани

В РФС (Российский футбольный союз) отреагировали на ожидаемый перенос из Казани матча за Суперкубок УЕФА 2023 года.

«На фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым и не имеет никакого отношения к спорту. У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности», - рассказали в пресс-службе РФС.

В организации добавили, что в настоящий момент усилия национального футбольного сосредоточены на том, чтобы скорее вернуть российский футбол в международные соревнования.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА 2023 перенесли из Казани в Афины.