Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым дал прогноз на предстоящий матч между «ПСЖ» и «Баварией».

«Играют команды, которые могли бы пройти в финал. Но их свели уже в 1/8. Но это Лига чемпионов, тут ничего не поделаешь, кто-то должен был попасться. Я вижу небольшим фаворитом «Баварию». У «Баварии» сейчас игра идёт, скамейка хорошая и все получается. «ПСЖ» сейчас не в лучшей форме.

«Бавария» - фаворит в этой серии. Тем более, у нее вторая игра дома будет. Но правила выездного гола теперь нет, поэтому на самом деле вторая игра в гостях не даёт особого преимущества», - сказал Мостовой.