Коман: «Забить гол на «Парк де Пренс» - моя детская мечта»

Во вторник вечером в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов играли «ПСЖ» и «Бавария». Мюнхенцы победили на выезде со счётом 1:0 за счёт гола Кингсли Комана. Футболист поделился эмоциями от забитого мяча.

«Забить гол на «Парк де Пренс» - моя детская мечта. Это был особенный момент. Это клуб, в котором я вырос, город, в котором я родился. Я не хотел праздновать гол здесь перед болельщиками», - слова Комана приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Canal Plus.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» пройдёт в Мюнхене 8 марта. После гостевой победы мюнхенцы имеют хорошие шансы на проход дальше.