Дэвис получил футболку Месси спустя 914 дней

В августе 2020 года «Бавария» разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов со счётом 8:2. После финального свистка защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис хотел обменяться футболками с Лионелем Месси, но аргентинец был так огорчён, что ответил на просьбу отказом.

Накануне Альфонсо Дэвис всё же добился своего – спустя 914 дней канадец получил футболку Лионеля Месси. Произошло это после вторничного матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» на «Парк де Пренс».

Напомним, что «ПСЖ» проиграл «Баварии» на своём поле со счётом 0:1. Автором единственного гола стал Кингсли Коман. Ответный матч между командами пройдёт 8 марта.