Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Дэвис получил футболку Месси спустя 914 дней

15 Февраля 2023 • 14:51 Комментировать
ПСЖ
0:1
Бавария
окончен

В августе 2020 года «Бавария» разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов со счётом 8:2. После финального свистка защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис хотел обменяться футболками с Лионелем Месси, но аргентинец был так огорчён, что ответил на просьбу отказом.

Накануне Альфонсо Дэвис всё же добился своего – спустя 914 дней канадец получил футболку Лионеля Месси. Произошло это после вторничного матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» на «Парк де Пренс».

Напомним, что «ПСЖ» проиграл «Баварии» на своём поле со счётом 0:1. Автором единственного гола стал Кингсли Коман. Ответный матч между командами пройдёт 8 марта. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Альфонсо Дэвис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.02.23 в 23:00
Брюгге Брюгге
Бенфика Бенфика
3.40 3.45 2.20
Видео
15.02.23 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
Челси Челси
2.85 3.40 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
15:16 · Лига чемпионов
Мбаппе: «Нам нужно поиграть с тем, что есть в наших штанах»
14:51 · Лига чемпионов
Дэвис получил футболку Месси спустя 914 дней
14:37 · Лига чемпионов
Коман: «Забить гол на «Парк де Пренс» - моя детская мечта»
14:14 · Франция. Лига 1
Рамос грубо оттолкнул фотографа после поражения
14:03 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Фелиш был невероятен на тренировках»
13:31 · Лига чемпионов
Кан — о Мбаппе: «Мы увидели, на что способен этот исключительный игрок, нам повезло»
13:25 · Лига чемпионов
Булыкин сделал прогноз на матч «Боруссия» - «Челси»
13:19 · Лига чемпионов
Рамос рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Баварией»
12:56 · Лига чемпионов
Джо Коул оценил перспективы «Челси» в Лиге чемпионов
12:42 · Лига чемпионов
Неймар назвал сумасшедшим игрока «Баварии»
12:32 · Лига чемпионов
Сёмин считает, что на поражение «ПСЖ» от «Баварии» напрямую повлияла ситуация с Мбаппе
12:03 · Еврокубки
Ковальчук дал прогноз на матч «Боруссия» - «Челси»
11:54 · Лига чемпионов
Тарханов назвал фаворита матча «Боруссия» - «Челси» 1
11:48 · Лига чемпионов
Пануччи оценил победу «Милана» над «Тоттенхэмом»
10:52 · Лига чемпионов
Мбаппе назвал фаворита ответного матча «Бавария» - «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем