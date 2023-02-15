Мбаппе: «Нам нужно поиграть с тем, что есть в наших штанах»

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал комментарий после поражения от «Баварии» со счётом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что Килиан Мбаппе вышел на замену по ходу матча – форвард не был готов на все 100% после восстановления от травмы.

«Мы проиграли только 0:1, и больше нет правила выездного гола. Если мы покажем атакующий футбол и забьём первыми в ответном матче, мы будем в борьбе. Нам нужно поиграть с тем, что есть в наших штанах, чтобы добиться победы и пройти дальше», - сказал Мбаппе журналистам.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» пройдёт 8 марта.