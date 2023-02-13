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Лига чемпионов

Неймар: «Победа в Лиге чемпионов – главная цель «ПСЖ»

13 Февраля 2023 • 20:35 Комментировать (1)
ПСЖ
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Бавария
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14.02 23:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар побеседовал с журналистами в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Первая встреча противостояния пройдёт 14 февраля в Париже.

«Завтрашняя игра крайне важна для нас. Мы готовимся, чтобы показать лучшую игру. Все понимают, насколько это будет непросто, но я не сомневаюсь в силе нашей команды.

Победа в Лиге чемпионов – наша заветная цель. Здесь, как и на чемпионате мира, дальше идёт тот, кто меньше ошибается. Мы участвуем в турнире не просто так – мы должны сделать всё возможное, чтобы выиграть трофей», – сказал Неймар на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Неймар
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ПСЖ БАВАРИЯ
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Февраля 2023 в 20:43
О-о-о!.. Хе..
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