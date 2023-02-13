Неймар: «Победа в Лиге чемпионов – главная цель «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар побеседовал с журналистами в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Первая встреча противостояния пройдёт 14 февраля в Париже.

«Завтрашняя игра крайне важна для нас. Мы готовимся, чтобы показать лучшую игру. Все понимают, насколько это будет непросто, но я не сомневаюсь в силе нашей команды.

Победа в Лиге чемпионов – наша заветная цель. Здесь, как и на чемпионате мира, дальше идёт тот, кто меньше ошибается. Мы участвуем в турнире не просто так – мы должны сделать всё возможное, чтобы выиграть трофей», – сказал Неймар на пресс-конференции.