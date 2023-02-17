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Лига чемпионов

Флик: «Я впечатлён игрой «Баварии» в Париже»

17 Февраля 2023 • 01:19 Комментировать
ПСЖ
0:1
Бавария
окончен

Рулевой сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о матче Лиги чемпионов, который прошёл во вторник.

Мюнхенцы обыграли «Пари Сен-Жермен» в столице Франции с минимальным счётом в первой встрече противостояния.

«Бавария» отлично сыграла в Париже, заслуженно победив со счётом 1:0, хотя в конце, конечно, «ПСЖ» продемонстрировал свой класс. Несмотря на концовку, я впечатлён игрой «Баварии». Команда оправдала ожидания», – заявил наставник национальной немецкой команды, в прошлом возглавлявший «Баварию» и приводивший её к триумфу в Лиге чемпионов.

8 марта коллектив Юлиана Нагельсманна примет парижан на своём поле в ответном поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии ПСЖ Ханс-Дитер Флик
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