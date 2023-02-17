Флик: «Я впечатлён игрой «Баварии» в Париже»

Рулевой сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о матче Лиги чемпионов, который прошёл во вторник.

Мюнхенцы обыграли «Пари Сен-Жермен» в столице Франции с минимальным счётом в первой встрече противостояния.

«Бавария» отлично сыграла в Париже, заслуженно победив со счётом 1:0, хотя в конце, конечно, «ПСЖ» продемонстрировал свой класс. Несмотря на концовку, я впечатлён игрой «Баварии». Команда оправдала ожидания», – заявил наставник национальной немецкой команды, в прошлом возглавлявший «Баварию» и приводивший её к триумфу в Лиге чемпионов.

8 марта коллектив Юлиана Нагельсманна примет парижан на своём поле в ответном поединке.