Коман: «Я не общался с Мбаппе перед матчем»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

У француза спросили, знает ли он о состоянии Килиана Мбаппе, рискующего пропустить встречу из-за травмы, на что тот ответил отрицательно: «Не знаю, я с ним не общался. Перед матчем я разговаривал с Кимпембе, но не с Килианом. Завтра всё узнаем», – сказал Коман, также высказавшийся о силе соперника: «Мы выиграли последние три матча, но должны оставаться сосредоточенными и продолжать усердно работать. Мы знаем, на что способен «ПСЖ» – эта команда опасна даже в текущей форме», – заявил на предматчевой пресс-конференции футболист «Баварии».