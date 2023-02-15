«ПСЖ» – «любимый» соперник Комана в плей-офф Лиги чемпионов

Вингер «Баварии» Кингсли Коман вновь огорчил «Пари Сен-Жермен».

Французский футболист поразил ворота парижан на 53-й минуте сегодняшнего матча 1/8 финала, открыв счёт в противостоянии. По данным Opta, «ПСЖ» – единственная команда, которой Коман забивал дважды в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Первый такой мяч состоялся в финале розыгрыша 2019/20 – тот гол стал единственным в матче и принёс «Баварии» заветный трофей.

Примечательно, что Кингсли Коман является воспитанником «ПСЖ». Он находился в системе клуба с 2005 по 2014 год, после чего на правах свободного агента перебрался в «Ювентус».