«Дуэт без влияния»: во Франции оценили игру Месси и Неймара против «Баварии»

Звездные форварды «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар неудачно провели вчерашний поединок против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Эксперты портала Goal.com оценили выступление аргентинца и бразильца в четыре балла из десяти возможных. «Дуэт без влияния» - так охарактеризовали журналисты выступление Месси и Неймара.

Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась минимальным поражением «ПСЖ» со счетом 0:1. Единственный гол во втором тайме забил атакующий полузащитник Кингсли Коман.

Ответный поединок состоится в Германии 8 марта.