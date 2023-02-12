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Лига чемпионов

Де Лигт высказался о силе атаки «ПСЖ»

12 Февраля 2023 • 01:28 Комментировать
ПСЖ
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Бавария
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14.02 23:00

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился мыслями о противостоянии с атакующими игроками «Пари Сен-Жермен».

Первый матч команд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля в Париже.

«Нам нужно быть на высоте. Все знают, каким качеством обладает «ПСЖ», – рассказывает нидерландский футболист, слова которого приводит журналист Георг Хольцнер. – В составе этой команды подобраны потрясающие атакующие игроки. Самое главное для нас – оставаться в форме и сохранять предельную сосредоточенность», – сказал де Лигт в интервью после победы над «Бохумом» (3:0) в поединке Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Маттейс де Лигт
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ПСЖ БАВАРИЯ
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