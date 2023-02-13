Галтье – о форме «ПСЖ»: «Конечно, мы в трудном положении»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился мыслями о неудачных результатах команды.

В двух последних встречах парижане уступили «Марселю» в Кубке Франции (1:2) и потерпели поражение в Лиге 1 от «Монако» (1:3). 14 февраля коллектив Галтье примет в родных стенах «Баварию» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, мы в трудном положении. Когда ты проигрываешь два матча подряд, будучи тренером «ПСЖ», иначе быть не может. Я много размышляю и стараюсь предпринимать необходимые действия, чтобы найти правильную игровую формулу», – сказал на пресс-конференции Галтье.