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Лига чемпионов

Победа «Баварии» в первом матче стала очень плохим знаком для «ПСЖ»

16 Февраля 2023 • 06:29 Комментировать
ПСЖ
0:1
Бавария
окончен

В первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» мюнхенский клуб заработал победу благодаря голу Кингсли Комана в начале второй половины игры. После этого чемпион Германии уверенно довел игру до победы и отпраздновал успех. Теперь «Баварии» и «ПСЖ» предстоит все выяснить окончательно в ответной игре, которая пройдет восьмого марта в Мюнхене. Однако статистика в этом случае явно против французов.

Дело в том, что «Бавария» в последних двенадцати случаях, если выигрывала первый матч в плей-офф ЛЧ, неизменно проходила дальше, в следующую стадию самого престижного клубного турнира Старого Света. Плохая примета для «ПСЖ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ
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