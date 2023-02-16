Победа «Баварии» в первом матче стала очень плохим знаком для «ПСЖ»

В первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» мюнхенский клуб заработал победу благодаря голу Кингсли Комана в начале второй половины игры. После этого чемпион Германии уверенно довел игру до победы и отпраздновал успех. Теперь «Баварии» и «ПСЖ» предстоит все выяснить окончательно в ответной игре, которая пройдет восьмого марта в Мюнхене. Однако статистика в этом случае явно против французов.

Дело в том, что «Бавария» в последних двенадцати случаях, если выигрывала первый матч в плей-офф ЛЧ, неизменно проходила дальше, в следующую стадию самого престижного клубного турнира Старого Света. Плохая примета для «ПСЖ».