Матуиди – о противостоянии «ПСЖ» с «Баварией»: «Всё решит психология»

Знаменитый экс-игрок сборной Франции Блез Матуиди поделился ожиданиями от матчей «ПСЖ» против «Баварии».

Парижане и мюнхенцы считаются одними из главных фаворитов Лиги чемпионов, однако жребий свёл их уже на стадии 1/8 финала. Матчи пройдут 14 февраля и 8 марта.

«В «ПСЖ» очень много звёзд – чего стоят только Месси, Мбаппе и Неймар. Это прирождённые победители с огромным опытом и невероятным техническим арсеналом. Нас ждёт отличный матч, но я ожидаю, что всем звёздам придётся трудно – нужно быть готовым к напряжённой борьбе. Думаю, решающим фактором станет психологический аспект, настрой игроков», – сказал в интервью TZ чемпион мира 2018 года.