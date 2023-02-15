Мбаппе рассказал, верит ли в камбэк «ПСЖ»

Звезда атакующей линии «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что его команде по силам совершить камбэк в ответном поединке против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В конце встречи мы смогли создать сопернику большие проблемы. Когда мы играли в атакующий футбол, доставляло «Баварии» проблемы. У «ПСЖ» есть возможность для камбэка», - передает слова нападающего Canal+.

Первый матч состоялся в Париже на стадионе «Стад де Франс» и завершился минимальным поражением «ПСЖ» со счетом 0:1. Ответный поединок между парижским и мюнхенским грандом состоится в Германии 8 марта.