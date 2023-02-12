​Месси и Мбаппе должны сыграть с «Баварией»

«ПСЖ» готовится к домашнему матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». В воскресенье в прессе появилась информация о том, что форвард Килиан Мбаппе, который пропустил последние игры команды, на последней тренировке частично занимался в общей группе. По данным Le Parisien, Мбаппе будет готов выйти на поле в матче с «Баварией».

Что касается Лионеля Месси, не сыгравшего в субботу против «Монако», то он должен вернуться к работе в общей группе в понедельник. Об этом рассказывала пресс-служба клуба несколько дней назад. С тех пор плохих новостей о Месси не было.

Таким образом, в игре с «Баварией» звёздное атакующее трио «ПСЖ» с Килианом Мбаппе, Лионелем Месси и Неймаром может выйти на поле в полном составе. Впрочем, более точная информация наверняка появится в понедельник.

«ПСЖ» и «Бавария» сыграют на «Парк де Пренс» во вторник, 14 февраля.