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Лига чемпионов

​Месси и Мбаппе должны сыграть с «Баварией»

12 Февраля 2023 • 20:07 Комментировать
ПСЖ
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Бавария
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14.02 23:00

«ПСЖ» готовится к домашнему матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». В воскресенье в прессе появилась информация о том, что форвард Килиан Мбаппе, который пропустил последние игры команды, на последней тренировке частично занимался в общей группе. По данным Le Parisien, Мбаппе будет готов выйти на поле в матче с «Баварией».

Что касается Лионеля Месси, не сыгравшего в субботу против «Монако», то он должен вернуться к работе в общей группе в понедельник. Об этом рассказывала пресс-служба клуба несколько дней назад. С тех пор плохих новостей о Месси не было.

Таким образом, в игре с «Баварией» звёздное атакующее трио «ПСЖ» с Килианом Мбаппе, Лионелем Месси и Неймаром может выйти на поле в полном составе. Впрочем, более точная информация наверняка появится в понедельник.

«ПСЖ» и «Бавария» сыграют на «Парк де Пренс» во вторник, 14 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ БАВАРИЯ
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