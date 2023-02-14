Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о своих задачах на футбольном поле.

«Моя цель: быть рядом со всеми одновременно, чтобы устанавливать связь между линиями. Конечно, когда стартует матч, я хочу как можно быстрее получить мяч. Но для меня также очень важно иметь представление о том, как играет соперник», — цитирует немецкого хавбека издание GFFN. Киммих также рассказал, что в его задачи входит постоянный поиск лучшей позиции, поскольку в таких зонах легче сделать правильный выбор, который поможет всей команде.

Показать все свои качества Йозуа сможет в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток встречи на «Парк де Пренс» запланирован на 23:00 по московскому времени.