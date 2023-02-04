Хакими верит, что Мбаппе сможет сыграть с «Баварией»

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими ответил на вопрос о травме товарища по команде Килиана Мбаппе.

Французский нападающий серьёзно рискует пропустить первый матч против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 14 февраля в Париже. По словам Хакими, участие Мбаппе в важнейшей битве нельзя исключать: «Сыграет ли Килиан против «Баварии»? Я не знаю, всё будет зависеть от его физического состояния. Его восстановление до этой игры было бы отличной новостью для нас, но мы найдём решение, если он не успеет вернуться», – цитирует журналист Адриен Гренье марокканца, высказавшегося в интервью после матча с «Тулузой».