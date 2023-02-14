Кирьяков: «Хотел бы видеть в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Реал»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о фаворитах Лиги чемпионов в текущем сезоне.

«Не буду оригинальничать, мои фавориты — это «ПСЖ», «Бавария» и «Реал». В идеале я бы хотел видеть в финале «ПСЖ» и «Реал». Мне кажется, эти команды будут нас позитивно удивлять, так как у них собраны одни из лучших атакующих игроков», — приводит слова Кирьякова Sport24.

Сегодня, 14 февраля, состоятся два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» сыграет на своем поле с «Баварией», а «Тоттенхэм» приедет в гости к «Милану». Обе встречи начнутся в 23:00 по мск. За прямыми текстовыми трансляциями игр можно будет следить на портале LiveResult.