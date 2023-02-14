Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Кирьяков: «Хотел бы видеть в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Реал»

14 Февраля 2023 • 18:11 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
1 2.45 X 3.25 2 3.25
Через 4 ч. 26 мин.

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о фаворитах Лиги чемпионов в текущем сезоне.

«Не буду оригинальничать, мои фавориты — это «ПСЖ», «Бавария» и «Реал». В идеале я бы хотел видеть в финале «ПСЖ» и «Реал». Мне кажется, эти команды будут нас позитивно удивлять, так как у них собраны одни из лучших атакующих игроков», — приводит слова Кирьякова Sport24.

Сегодня, 14 февраля, состоятся два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» сыграет на своем поле с «Баварией», а «Тоттенхэм» приедет в гости к «Милану». Обе встречи начнутся в 23:00 по мск. За прямыми текстовыми трансляциями игр можно будет следить на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария ПСЖ Сергей Кирьяков Ленинградец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.02.23 в 23:00
Милан Милан
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.65 3.30 2.80
Видео
14.02.23 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Бавария Бавария
2.36 3.65 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Февраля
18:25 · Италия. Серия А
Итальянский журналист не верит в «Интер» и «Милан» в Лиге чемпионов
18:11 · Лига чемпионов
Кирьяков: «Хотел бы видеть в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Реал»
18:00 · Лига чемпионов
Колыванов назвал фаворитов Лиги чемпионов
16:39 · Англия. Премьер-лига
Терзич: «Было очень сложно анализировать «Челси» в процессе подготовки»
16:38 · Лига чемпионов
Гранат рассказал, какие команды хотел бы увидеть в финале Лиги чемпионов
14:54 · Лига чемпионов
​Тарханов оценил шансы «ПСЖ» и «Баварии» в очной дуэли
13:51 · Франция. Лига 1
Мбаппе сыграет с «Баварией», но с замены
12:59 · Лига чемпионов
​«Когда держишь Месси, забываешь о других»: Нани вспомнил финал ЛЧ-2011
12:19 · Лига чемпионов
Динияр Билялетдинов назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
12:11 · Лига чемпионов
​Динияр Билялетдинов предрекает «Ливерпулю» провал в Лиге чемпионов
11:54 · Лига чемпионов
Маттеус оценил шансы в паре «Боруссия» - «Челси»
11:43 · Лига чемпионов
«ПСЖ» - «Бавария»: Маттеус предсказал победителя пары
11:33 · Германия. Бундеслига
Рамос: «Когда слышу о «Баварии», сразу вспоминаю свой дубль в 2014 году»
11:03 · Лига чемпионов
​Лига чемпионов возвращается
10:42 · Лига чемпионов
​«Брюгге» - «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 15 февраля 2023
Все новости
Рекомендуем