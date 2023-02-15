«ПСЖ» повторил провальную серию 2020 года

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на своем поле встречался с мюнхенской «Баварией». Подопечные Кристофа Галтье потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Стоит отметить, что это фиаско стало для парижского гранда третьим подряд. Ранее «ПСЖ» поиграл в Лиге 1 «Монако» (1:3), а в Кубке страны – «Марселю» (1:2). Столичный гранд впервые с 2020 года потерпел три поражения подряд.

Напомним, что ответная встреча между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене (Германия) 8 марта. Победитель по сумме двух поединков станет участником четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.