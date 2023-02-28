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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба поставил Месси выше Бензема в голосовании за премию The Best, фанаты «Реала» в ярости

28 Февраля 2023 • 11:44 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
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02.03 23:00

Фанаты мадридского «Реала» раскритиковали своего центрального защитника Давида Алабу за то, что игрок проголосовал за Лионеля Месси в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА. Австриец поставил аргентинца выше Карима Бензема, который является действующим обладателем «Золотого мяча».

Бензема стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Игрок помог «Реалу» выиграть оба трофея, забив во всех турнирах 42 гола с 14 голевым передачами. Месси, в свою очередь, с 7 голами занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира и выиграл трофей в составе сборной Аргентины.

Алаба поставил Месси на первое место в голосовании за награду The Best, а Бензема – на вторую строчку. Фанаты «Реала» пришли в ярость и запустили в социальных сетях хэштег Alaba out (Алаба, уходи).

Напомним, Давид проводит свой второй сезон за мадридский «Реал». В данный момент игрок залечивает травму.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ Давид Алаба
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