«Барселона» проведёт новые переговоры с Бускетсом после матча с «Реалом»

Каталонская «Барселона» планирует провести новые переговоры с полузащитником Серхио Бускетсом после первого матча с «Реалом» в Кубке Испании. Напомним, руководство хочет продлить с хавбеком контракт на новых условиях.

В данный момент Бускетс зарабатывает свыше 30 миллионов евро в год, что не устраивает руководство в связи с потребностью сократить зарплатную ведомость. В конце сезона у Серхио заканчивается контракт, но команда хочет сохранить игрока на более скромных условиях.

Напомним, первый матч между «Реалом» и «Барселоной» в рамках Кубка Испании состоится второго марта на «Сантьяго Бернабеу». У Бускетса ранее были варианты с продолжением карьеры в МЛС.