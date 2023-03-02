Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего поединка между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании.

По его мнению, в «эль класико» не стоит ждать очень результативного футбола.

«Вряд ли будет голевая феерия, но и на 0:0 они тоже не разойдутся. Больше двух голов должно быть», - передает слова Мостовой Sport24.

Первый матч полуфинальной стадии между «Реалом» и «Барселоной» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 2 марта. Начало запланировано в 23:00 по мск.