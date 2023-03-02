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Кубок Испании

«Реал» проиграл «Барселоне» в трёх из последних четырёх двухматчевых противостояний в Кубке Испании

02 Марта 2023 • 23:05 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Барселона
1 5.70 X 3.20 2 1.85
2-й тайм

Мадридский «Реал» попробует улучшить статистику противостояний с «Барселоной» в Кубке Испании.

В настоящий момент команды встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в рамках первого поединка полуфинальной дуэли. Как отмечает Opta, в трёх из предыдущих четырёх двухматчевых противостояний «Барселоны» и «Реала» верх брали каталонцы. Последняя победа «сливочных» датирована 2013 годом – тогда команда одолела заклятых соперников на «Камп Ноу» в полуфинальной стадии.

Следить за ходом встречи «Реала» и «Барселоны» можно при помощи текстовой трансляции, представленной на Liveresult.ru.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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5.70 3.20 1.85
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