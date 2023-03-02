«Реал» проиграл «Барселоне» в трёх из последних четырёх двухматчевых противостояний в Кубке Испании

Мадридский «Реал» попробует улучшить статистику противостояний с «Барселоной» в Кубке Испании.

В настоящий момент команды встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в рамках первого поединка полуфинальной дуэли. Как отмечает Opta, в трёх из предыдущих четырёх двухматчевых противостояний «Барселоны» и «Реала» верх брали каталонцы. Последняя победа «сливочных» датирована 2013 годом – тогда команда одолела заклятых соперников на «Камп Ноу» в полуфинальной стадии.

Следить за ходом встречи «Реала» и «Барселоны» можно при помощи текстовой трансляции, представленной на Liveresult.ru.