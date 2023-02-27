Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фирпо рассказал, почему играть на стадионе «Лидса» ему нравится больше, чем на «Камп Ноу»

27 Февраля 2023 • 20:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
02.03 23:00

Левый защитник «Лидса» Жуниор Фирпо сравнил стадион своей нынешней команды с «Камп Ноу».

26-летний футболист выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 год, после чего переехал в Англию, подписав контракт с «Лидсом». Трансфер обошёлся «павлинам» в 15 млн евро.

«Играть на «Элланд Роуд» гораздо приятнее, чем на «Камп Ноу», – считает Фирпо. – В Барселоне каждый болельщик – это турист, в Лидсе всё совсем иначе. Люди приходили на «Камп Ноу» только для того, чтобы увидеть Лео Месси и покричать «вау» при каждом его касании», – цитирует игрока журналист Альфредо Педулла.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Фирпо принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Жуниор Фирпо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Февраля
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» претендует на игрока «Барселоны»
21:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не уволит Поттера даже в случае неудачи в ближайших матчах
21:52 · Англия. Кубок Англии
«Бристоль Сити» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка Англии – 28 февраля 2023
21:31 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо рассказал, когда Сака подпишет новый контракт с «Арсеналом»
21:05 · Англия. Кубок лиги
Антони: «Победа «МЮ» в Кубке лиги – это только начало»
20:50 · Англия. Премьер-лига
Фирпо рассказал, почему играть на стадионе «Лидса» ему нравится больше, чем на «Камп Ноу»
20:25 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ проявил интерес к Кроосу
20:17 · Англия. Премьер-лига
​Знаменитая фанатка сборной Хорватии прогулялась по Лондону в сексуальном наряде видео
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Альварес подпишет контракт с «Манчестер Сити» до средины 2028 года
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Пети рассказал, почему Зидан – не лучший вариант для «Челси»
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Артета хочет заманить в «Арсенал» Стерлинга слухи
17:56 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон дал понять, какой игрок нужен «Манчестер Юнайтед» 1
17:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Когда вы думаете, что всё под контролем, реальность может ударить вас по лицу»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк: «Последние четыре-пять лет нас избаловали»
17:16 · Англия. Премьер-лига
​Холанн отказал Adidas и Puma, выбрав Nike
Все новости
Рекомендуем