Фирпо рассказал, почему играть на стадионе «Лидса» ему нравится больше, чем на «Камп Ноу»

Левый защитник «Лидса» Жуниор Фирпо сравнил стадион своей нынешней команды с «Камп Ноу».

26-летний футболист выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 год, после чего переехал в Англию, подписав контракт с «Лидсом». Трансфер обошёлся «павлинам» в 15 млн евро.

«Играть на «Элланд Роуд» гораздо приятнее, чем на «Камп Ноу», – считает Фирпо. – В Барселоне каждый болельщик – это турист, в Лидсе всё совсем иначе. Люди приходили на «Камп Ноу» только для того, чтобы увидеть Лео Месси и покричать «вау» при каждом его касании», – цитирует игрока журналист Альфредо Педулла.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Фирпо принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.