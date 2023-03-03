Бускетс: «Реал» оказался не таким уж и опасным»

«Барселона» пришла в себя после шокирующего поражения от «Альмерии» и обыграла мадридский «Реал» в первом матче полуфинального кубкового противостояния с минимальным счетом 1:0. События игры прокомментировал Серхио Бускетс - свежеиспеченный рекордсмен «эль класико».

- Команда приложила большие усилия, была собранной, а «Реал» оказался не таким уж и опасным. Теперь нам надо не ударить лицом в грязь во втором матче и постараться выйти в финал, - считает Серхио Бускетс, слова которого цитирует пресс-служба каталонского суперклуба.

Ответный матч полуфинала пройдет пятого апреля.