Фабрегас сравнил Винисиуса с Роналдиньо и Неймаром

Полузащитник итальянского «Комо» Сеск Фабрегас считает, что вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может достичь высот своих звёздных соотечественников.

22-летний футболист утвердился в качестве одного из лидеров атаки «сливочных» в последних сезонах, и экс-хавбек сборной Испании видит в нём огромный потенциал: «У Винисиуса есть всё, чтобы стать абсолютно неудержимым игроком, как Неймар и Роналдиньо», – цитирует El Larguero Фабрегаса.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор записал в свой актив 18 забитых мячей и девять голевых передач в 36 поединках за «Реал» во всех соревнованиях.