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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабрегас сравнил Винисиуса с Роналдиньо и Неймаром

28 Февраля 2023 • 22:19 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
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02.03 23:00

Полузащитник итальянского «Комо» Сеск Фабрегас считает, что вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может достичь высот своих звёздных соотечественников.

22-летний футболист утвердился в качестве одного из лидеров атаки «сливочных» в последних сезонах, и экс-хавбек сборной Испании видит в нём огромный потенциал: «У Винисиуса есть всё, чтобы стать абсолютно неудержимым игроком, как Неймар и Роналдиньо», – цитирует El Larguero Фабрегаса.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор записал в свой актив 18 забитых мячей и девять голевых передач в 36 поединках за «Реал» во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роналдиньо Сеск Фабрегас Неймар Винисиус Жуниор
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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