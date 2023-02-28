Араухо: «Барселона» готова к матчу с «Реалом»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о предстоящем «эль класико».

В четверг мадридский «Реал» примет «Барселону» на своём поле в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании.

«Эль класико» – это всегда особенное событие, все хотят принять участие в этом матче. Нам предстоит встреча с очень серьёзным соперником, но мы готовы.

Игроки «Реала» очень сильны индивидуально и опасны в атаке, но мы уже доказали, что способны конкурировать на самом высоком уровне. У нас качественная и очень сплочённая команда. Да, мы потерпели два болезненных поражения подряд, но мы знаем, на что способны. Сейчас самое время реабилитироваться», – сказал Араухо в интервью Barca TV.