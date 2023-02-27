«Ноттингем Форест» претендует на игрока «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули, выступающий за «Осасуну» на правах аренды, может продолжить карьеру в Англии.

Руководство «сине-гранатовых» пока определилось с планами на 21-летнего футболиста. Ожидается, что стороны обсудят целесообразность дальнейшего сотрудничества летом, но уже сейчас на марокканца есть претендент – английский «Ноттингем Форест», докладывает издание Relevo. «Лесники» хотели бы пригласить Эззалзули в летнее трансферное окно, при этом сам игрок надеется продолжить карьеру в «Барселоне».

Абде Эззалзули провёл 16 поединков в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, отметившись одним голом и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 млн евро.