«Реал» хочет передать номер 7 Винисиусу, но есть одна проблема

Руководство мадридского «Реала» очень высоко ценит выступления бразильского нападающего Винисиуса, намереваясь сделать его главной звездой и, пусть это и звучит несколько двусмысленно, «лицом команды» - таким, каким был ранее Рауль или Криштиану Роналду.

Поэтому оно хочет передать ему престижный седьмой номер - под которым ранее играли как раз Рауль, и, конечно же, CR7. Есть, однако, одна проблема - пока что «семеркой» пользуется бельгиец Эден Азар, практически не появляющийся на поле, но имеющий еще год контракта с клубом.

Поэтому, скорее всего, на него тем или иным способом надавят, чтобы уступил футболку с «козырным» номером.