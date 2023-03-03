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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет передать номер 7 Винисиусу, но есть одна проблема

03 Марта 2023 • 06:55 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Барселона
окончен

Руководство мадридского «Реала» очень высоко ценит выступления бразильского нападающего Винисиуса, намереваясь сделать его главной звездой и, пусть это и звучит несколько двусмысленно, «лицом команды» - таким, каким был ранее Рауль или Криштиану Роналду.

Поэтому оно хочет передать ему престижный седьмой номер - под которым ранее играли как раз Рауль, и, конечно же, CR7. Есть, однако, одна проблема - пока что «семеркой» пользуется бельгиец Эден Азар, практически не появляющийся на поле, но имеющий еще год контракта с клубом.

Поэтому, скорее всего, на него тем или иным способом надавят, чтобы уступил футболку с «козырным» номером. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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