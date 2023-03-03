Автогол Милитао стал четвёртым в «эль класико» в 21 веке

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао стал автором четвёртого автогола в «эль класико» с начала тысячелетия.

Бразилец поразил собственные ворота на 26-й минуте проходящего сейчас поединка полуфинала Кубка Испании против «Барселоны». По данным Opta, три из четырёх автоголов в «эль класико», случившихся с начала 21 века, забили игроки «Реала». До Милитао это делал Рафаэль Варан в феврале 2019 года, а ранее – Иван Эльгера в 2002 году. Примечательно также, что во всех четырёх случаях автогол помогал гостям.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Реала» с «Барселоной» доступна на сайте Liveresult.ru.