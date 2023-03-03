Араухо доволен исходом дуэли с Винисиусом

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался после победы над мадридским «Реалом» в первом полуфинале Кубка Испании (1:0).

Хозяева «Сантьяго Бернабеу» не смогли взломать защиту «сине-гранатовых», а Араухо сдержал вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Несмотря на поражения в двух предыдущих матчах, наш настрой был в порядке, и я рад, что сегодня мы смогли реабилитироваться, – делится мыслями уругвайский защитник в послематчевом интервью. – Обычно мы больше владеем мячом, но в этой встрече нам удалось преуспеть в другом – в командной игре без мяча.

Все знают, на что способен Винисиус, но я усердно работал. Всё сложилось именно так, как я хотел», – сказал Араухо.