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Кубок Испании

​Хави: «Меня заводит поездка на «Сантьяго Бернабеу»

01 Марта 2023 • 17:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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02.03 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался перед гостевым матчем Кубка Испании против «Реала».

«Меня всегда заводит поездка на «Сантьяго Бернабеу. Я хотел бы сыграть, очень хотел бы. Это прекрасное чувство, поэтому я говорю своим игрокам, что они должны быть смелыми», - сказал Хави в ходе пресс-конференции.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в четверг, 2 марта. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответный полуфинал команды проведут через месяц.

В последний раз «Реал» и «Барселона» пересекались в январе. Тогда каталонцы взяли верх (3:1) в финале Суперкубка Испании.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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