Реал - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч четверга - битва «Реала» и «Барселоны» за право пробиться в финал Кубка короля Испании. Это первая игра из двух. Соперники - лучшие команды страны, которые и в этом сезоне лидируют и наверняка разыграют чемпионский титул. Каталонцы под руководством Хави почти не пропускают и очень уверенно идут по дистанции, пускай и рекордно часто выдают результат 1:0, что нетипично для «сине-гранатовых». «Реал» в текущем сезоне также очень хорош, но все же немного чаще конкурента теряет очки. Зато сегодня есть шанс отыграться за неудачи в Ла Лиге.

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