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Реал - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

02 Марта 2023 • 02:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.90 X 3.65 2 4.05
Через 20 ч. 17 мин.

Главный матч четверга - битва «Реала» и «Барселоны» за право пробиться в финал Кубка короля Испании. Это первая игра из двух. Соперники - лучшие команды страны, которые и в этом сезоне лидируют и наверняка разыграют чемпионский титул. Каталонцы под руководством Хави почти не пропускают и очень уверенно идут по дистанции, пускай и рекордно часто выдают результат 1:0, что нетипично для «сине-гранатовых». «Реал» в текущем сезоне также очень хорош, но все же немного чаще конкурента теряет очки. Зато сегодня есть шанс отыграться за неудачи в Ла Лиге.

Посмотреть игру можно на «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 2», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports,  DAZN, M+ и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Реал Мадрид Барселона
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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