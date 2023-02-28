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Чемпионат Испании. Ла Лига

Радимов: «Сейчас у «Реала» в составе то, что надо для переходной истории»

28 Февраля 2023 • 23:20 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
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02.03 23:00

Обладатель Кубка Испании в составе «Сарагосы» Владислав Радимов прокомментировал нынешнее состояние мадридского «Реала».

Специалист считает, что в данный момент происходит процесс омоложения команды «сливочных».

«Да и разве плохо выглядит Модрич? Или Кроос? По-моему, сейчас у «Реала» в составе то, что надо для переходной истории. А летом уже будут перестановки», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Свой ближайший матч коллектив из столицы Испании проведёт уже второго марта в рамках полуфинала Кубка Испании против извечного соперника – каталонской «Барселоны». Главный арбитр встречи даст стартовый свисток в 23:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Владислав Радимов
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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