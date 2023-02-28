Бернарду Силва хочет покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хотел бы покинуть свой нынешний клуб грядущим летом. По информации от издания Sport, португалец хочет отправиться за новым вызовом в другую команду.

Если верить источнику, приоритетом для Силвы является каталонская «Барселона», но как и сообщалось ранее, сделка сейчас выглядит очень маловероятной. У «сине-гранатовых» большие проблемы с финансами, а «Манчестер Сити» будет требовать за футболиста около 80-100 миллионов евро.

Напомним, Силва был не против перейти в «Барселону» и минувшим летом, но сделка не состоялась по той же причине – у каталонского клуба попросту не было средств на осуществление трансфера.