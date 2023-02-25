Дембеле и Педри надеются вернуться в строй к матчу против «Реала»

Полузащитники каталонской «Барселоны» Педри и Усман Дембеле рассчитывают вернуться в строй к матчу против мадридского «Реала», который состоится второго марта в рамках чемпионата Испании.

Ранее участие Педри и Дембеле в матче с «Реалом» находилось под большим вопросом, так как оба футболиста получили довольно неприятные травмы. Тем не менее, Mundo Deportivo сообщает, что Педри и Дембеле опережают графики восстановления.

Напомним, «Барселона» в данный момент лидирует в чемпионской гонке Ла Лиги, опережая мадридский «Реал» на восемь очков. Команда в последний раз становилась чемпионом Испании в сезоне-2018/19.