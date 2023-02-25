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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле и Педри надеются вернуться в строй к матчу против «Реала»

25 Февраля 2023 • 12:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
02.03 23:00

Полузащитники каталонской «Барселоны» Педри и Усман Дембеле рассчитывают вернуться в строй к матчу против мадридского «Реала», который состоится второго марта в рамках чемпионата Испании.

Ранее участие Педри и Дембеле в матче с «Реалом» находилось под большим вопросом, так как оба футболиста получили довольно неприятные травмы. Тем не менее, Mundo Deportivo сообщает, что Педри и Дембеле опережают графики восстановления.

Напомним, «Барселона» в данный момент лидирует в чемпионской гонке Ла Лиги, опережая мадридский «Реал» на восемь очков. Команда в последний раз становилась чемпионом Испании в сезоне-2018/19.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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