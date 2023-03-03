Араухо: «Пришлось отказаться от своего игрового принципа»

«Барселона» пришла в себя после шокирующего поражения от «Альмерии» и обыграла мадридский «Реал» в первом матче полуфинального кубкового противостояния с минимальным счетом 1:0. События игры прокомментировал Рональд Араухо.

- Мы очень хорошо сыграли в обороне. А это было то, чего требовал характер игры. Мы любим владеть мячом, но сегодня пришлось отказаться от него. Я всегда говорил, что именно в обороне мы должны были прибавить больше всего после прошлого года, и очевидно, что это происходит. Мы удержали выгодный счет и одержали важную победу, - считает Рональд Араухо, слова которого цитирует пресс-служба каталонского суперклуба.

Ответный матч полуфинала пройдет пятого апреля.