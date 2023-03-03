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Кубок Испании

Араухо: «Пришлось отказаться от своего игрового принципа»

03 Марта 2023 • 05:30 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Барселона
окончен

«Барселона» пришла в себя после шокирующего поражения от «Альмерии» и обыграла мадридский «Реал» в первом матче полуфинального кубкового противостояния с минимальным счетом 1:0. События игры прокомментировал Рональд Араухо.

- Мы очень хорошо сыграли в обороне. А это было то, чего требовал характер игры. Мы любим владеть мячом, но сегодня пришлось отказаться от него. Я всегда говорил, что именно в обороне мы должны были прибавить больше всего после прошлого года, и очевидно, что это происходит. Мы удержали выгодный счет и одержали важную победу, - считает Рональд Араухо, слова которого цитирует пресс-служба каталонского суперклуба.

Ответный матч полуфинала пройдет пятого апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Рональд Араухо
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