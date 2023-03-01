Назван самый дорогой игрок Ла Лиги с завершающимся этим летом контрактом

Назван самый дорогой игрок чемпионата Испании, у которого уже этим летом завершается трудовой договор с клубом. Им стал лучший футболист 2022 года – Карим Бензема. Рейтингом делится портал transfermarkt.

Так, стоимость 35-летнего форварда мадридского «Реала» - 35 млн евро. На втором месте идёт его более молодой одноклубник Марко Асенсио – цена 27-летнего полузащитника по версии портала – 25 млн.

Но и третье место также принадлежит футболисту «сливочных» - это центральный полузащитник Тони Кроос, в свои 33 года он стоит 20 млн евро.

На четвёртом месте наконец идёт представитель другого клуба – это 31-летний Иньиго Мартинес, защитник клуба «Атлетик» из Бильбао. Он стоит 18 млн евро.

Замыкает пятёрку 31-летний ирландец Мэтт Доэрти стоимостью 12 млн евро, который прошедшей зимой сменил «Тоттенхэм» на мадридский «Атлетико» и подписал контракт лишь до окончания текущего сезона.