«Манчестер Сити» хочет продать Бернарду Силву летом

«Манчестер Сити» летом хочет продать своего полузащитника Бернарду Силва. Напомним, сам игрок тоже хотел бы сменить клубную прописку.

По информации от издания Sport, «Манчестер Сити» хотел бы продать Силву в «Барселону», но этому мешает старая проблема. «Горожане» хотят выручить за игрока 80 миллионов евро, а «Барселона» никак не может себе позволить потратить такую сумму из-за финансовых проблем.

Бернарду Силве в августе исполнится уже 29 лет. Футболист выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, когда перешёл из французского «Монако».

В нынешнем сезоне португалец записал на свой актив 3 гола и 5 результативных передач в чемпионате Англии.