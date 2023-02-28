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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер сборной Испании готов сделать ставку на Фати

28 Февраля 2023 • 20:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.90 X 3.65 2 3.90
02.03 23:00

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко оценивает способности нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

20-летний футболист нечасто попадает в стартовый состав «сине-гранатовых» в текущем сезоне, что уже спровоцировало слухи о его возможном переходе в другой клуб в летнее трансферное окно. По данным Marca, несмотря на некоторый спад игрока, наставник сборной Испании по-прежнему видит в Фати одну из главных звёзд испанского футбола в будущем. Он верит в форварда и планирует дать ему шанс, чтобы тот смог набраться уверенности и заиграть во всю силу.

Ансу Фати отметился шестью голами и тремя ассистами в 34 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Луис де ла Фуэнте Ансу Фати
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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