Тренер сборной Испании готов сделать ставку на Фати

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко оценивает способности нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

20-летний футболист нечасто попадает в стартовый состав «сине-гранатовых» в текущем сезоне, что уже спровоцировало слухи о его возможном переходе в другой клуб в летнее трансферное окно. По данным Marca, несмотря на некоторый спад игрока, наставник сборной Испании по-прежнему видит в Фати одну из главных звёзд испанского футбола в будущем. Он верит в форварда и планирует дать ему шанс, чтобы тот смог набраться уверенности и заиграть во всю силу.

Ансу Фати отметился шестью голами и тремя ассистами в 34 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.