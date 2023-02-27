«Барселона» надеется, что Левандовски вернётся в строй 12 марта

Названы сроки восстановления нападающего каталонской «Барселоны» Роберта Левандовски. Напомним, поляк недавно получил травму, из-за которой будет вынужден пропустить первый матч полуфинала Кубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится в четверг.

Журналист Тони Хуанмарти в своих социальных сетях утверждает, что «Барселона» уже знает ориентировочные сроки восстановления Роберта. Если верить источнику, в команде надеются, что поляк вернётся в строй к 12 марта, когда «сине-гранатовые» сыграют против «Атлетик» Бильбао в рамках чемпионата Испании.

Напомним, Левандовски является лучшим бомбардиром Ла Лиги. На счету Роберта 15 голов и 5 ассистов в 20 поединках чемпионата.