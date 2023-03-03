Хави – о победе в «эль класико»: «Реал» остаётся фаворитом противостояния»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу своей команды над мадридским «Реалом» (1:0) в первом полуфинале Кубка Испании.

Каталонский коллектив взял верх на «Сантьяго Бернабеу», нанеся всего четыре удара по воротам и владея мячом 35% времени. Всё решил автогол Эдера Милитао в первом тайме.

«Мы проиграли борьбу за мяч, нам не удалось сохранять владение, но мы блестяще сыграли в защите. Отличную игру без мяча следует ценить, ведь оборона – тоже часть футбола. Обычно мы уверенно распоряжаемся мячом, но сегодня это не удалось.

Счёт 1:0 даёт нам преимущество перед ответным матчем, но я всё равно считаю «Реал» фаворитом противостояния», – отметил в послематчевом интервью Хави.